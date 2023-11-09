https://news.day.az/officialchronicle/1613383.html Президент Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан и дальше будут успешно сотрудничать и укреплять свои отношения
Президент Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан и дальше будут успешно сотрудничать и укреплять свои отношения
В предыдущие годы мы также наблюдали попытки внерегиональных сил вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси в Ташкенте 9 ноября.
"Эти попытки ни к чему не привели. Уверен, что и сейчас наши недруги не добьются своих целей. Иран и Азербайджан и дальше будут успешно сотрудничать и укреплять свои отношения",- сказал Президент Ильхам Алиев.
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