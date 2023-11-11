Мир Шахин Агаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Мир Шахин Агаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Мир Шахин Мирдилавер оглу Агаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере медиа в Азербайджанской Республике.