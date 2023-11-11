https://news.day.az/officialchronicle/1613715.html Мир Шахин Агаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - Распоряжение
Мир Шахин Агаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - Распоряжение
Мир Шахин Агаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Мир Шахин Мирдилавер оглу Агаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере медиа в Азербайджанской Республике.
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