Азербайджан присоединился к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях, совершаемых на борту воздушных судов

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с законом Азербайджанская Республика присоединилась к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанному 4 апреля 2014 года в Монреале.