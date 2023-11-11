https://news.day.az/officialchronicle/1613721.html Азербайджан присоединился к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях, совершаемых на борту воздушных судов - Закон
Азербайджан присоединился к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях, совершаемых на борту воздушных судов - Закон
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с законом Азербайджанская Республика присоединилась к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанному 4 апреля 2014 года в Монреале.
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