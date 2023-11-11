https://news.day.az/officialchronicle/1613722.html Утверждено соглашение о сотрудничестве в области обороны между Азербайджаном и Грузией - Закон
Утверждено соглашение о сотрудничестве в области обороны между Азербайджаном и Грузией - Закон
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области обороны между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области обороны между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии", подписанное 24 апреля 2023 года в городе Баку.
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