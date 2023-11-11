Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.