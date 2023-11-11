https://news.day.az/officialchronicle/1613723.html Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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