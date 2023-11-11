Расширена административная территория города Сумгайыт

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении изменения в закон "Об определении границ Бинагадинского района города Баку, города Сумгайыт и Абшеронского района".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в состав административной территории города Сумгайыт переданы земельный участок площадью 1213 га от территории поселка Бинагади, земельные участки площадью 375 га и 2223,67 га от административной территории Абшеронского района.