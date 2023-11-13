Азербайджан присоединится к "Соглашению о почтовых платежных услугах", подписанному 26 августа 2021 года в городе Абиджан, и "Итоговому протоколу к "Соглашению о почтовых платежных услугах"".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики "О присоединении к "Соглашению о почтовых платежных услугах" и "Итоговому протоколу к "Соглашению о почтовых платежных услугах"".

Со дня вступления в силу данного закона статья 1 закона Азербайджанской Республики от 3 декабря 2019 года № 1728-VQ "О присоединении к Соглашению о почтовых платежных услугах и его Итоговому протоколу" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2019, № 12, статья 1914) отменяется.