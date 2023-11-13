Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в регионе имеются очень хорошие возможности для мирной повестки

В настоящее время в регионе имеются очень хорошие возможности для мирной повестки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму.

Глава государства сказал, что после 44-дневной Отечественной войны именно Азербайджан выступил с инициативой мирного договора и принципами, составляющими его основу. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является сторонником устойчивого мира на Южном Кавказе и поддерживает региональную мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией.

Глава государства заявил, что хотя Азербайджан в настоящее время представляет четкую и прозрачную программу, касающуюся сосуществования и права на возвращение, Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению и не представила никакого взгляда в этой связи.