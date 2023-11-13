В Азербайджане отменена госпошлина за выдачу архивных документов

В Азербайджане отменяются государственные пошлины, взимаемые соответствующим органом исполнительной власти за ускоренную выдачу юридическим и физическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, заверенных копий архивных документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в законе "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине", утвержденном Президентом Азербайджана.

Новым изменением отменены статьи 2.0.21, 33-3 и 33-4 вышеупомянутого закона.

Отметим, что согласно действующему закону, Национальное архивное управление взимало с юридических лиц государственную пошлину в размере 20 манатов за выдачу архивных справок, выписку из архивных документов, заверенных копий архивных документов в течение 3 рабочих дней и 10 манатов за их выдачу в течение 5 рабочих дней. За выдачу этих документов физическим лицам в течение 3 рабочих дней пошлина составляла 10 манатов, в течение 5 рабочих дней - 5 манатов. За выдачу этих документов в более длительный срок плата не взималась.