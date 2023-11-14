Снижены суммы госпошлин за регистрацию ввозимых в Азербайджан для личного пользования мобильных устройств

Уменьшаются суммы государственной пошлины, взимаемой за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну физическими лицами для личного пользования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О государственной пошлине", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, сумма госпошлины за регистрацию снижается с 20 до 15 манатов для мобильных устройств с рыночной ценой не более 100 долларов США и без функций фото -, видеосъемки и доступа в интернет. За исключением этих устройств, также снижаются ставки госпошлины на другие мобильные устройства. Другими словами, сумма государственной пошлины за регистрацию составляет 20 манатов при рыночной цене мобильных устройств до 100 долларов США, 30 манатов - при рыночной цене от 101 до 200 долларов США, 40 манатов - при рыночной цене от 201 до 400 долларов США, 50 манатов - при рыночной цене от 401 до 700 долларов США, 70 манатов - при рыночной цене от 701 до 1000 долларов США, 100 манатов - при рыночной цене выше 1001 доллара США.

Согласно действующему закону, размер государственной пошлины за регистрацию составляет 30 манатов при рыночной цене мобильных устройств до 100 долларов США, 50 манатов - при рыночной цене от 101 до 200 долларов США, 60 манатов - при рыночной цене от 201 до 400 долларов США, 70 манатов - при рыночной цене от 401 до 700 долларов США, 100 манатов - при рыночной цене от 701 до 1000 долларов США, и 150 манатов, если рыночная цена превышает 1001 доллар США.

Государственная пошлина на мобильные устройства, марка и модель которых не указаны на официальном сайте органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, на дату подачи заявления на регистрацию, снижается с 20 до 15 манатов.