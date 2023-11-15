Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Махмуду Аббасу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Палестинского государства Махмуду Аббасу, по случаю национального праздника.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.