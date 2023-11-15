https://news.day.az/officialchronicle/1614489.html Президент Ильхам Алиев: Вопрос строительства нами школы в Палестине также стоит на повестке дня
Президент Ильхам Алиев: Вопрос строительства нами школы в Палестине также стоит на повестке дня
Вопрос строительства нами школы в Палестине также стоит на повестке дня.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Палестинского государства Махмуду Аббасу по случаю национального праздника.
"Создание в прошлом году дипломатического представительства Азербайджана в Палестине стало позитивным шагом, направленным на развитие наших двусторонних отношений. На повестке дня также находится вопрос строительства школы в Палестине", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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