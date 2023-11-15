Президент Ильхам Алиев: Вопрос строительства нами школы в Палестине также стоит на повестке дня

Вопрос строительства нами школы в Палестине также стоит на повестке дня.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Палестинского государства Махмуду Аббасу по случаю национального праздника.

"Создание в прошлом году дипломатического представительства Азербайджана в Палестине стало позитивным шагом, направленным на развитие наших двусторонних отношений. На повестке дня также находится вопрос строительства школы в Палестине", - говорится в поздравительном письме главы государства.