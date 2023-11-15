Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся на скорейшее разрешение напряженности в Газе
Мы надеемся на скорейшее разрешение напряженности в Газе.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Палестинского государства Махмуду Аббасу по случаю национального праздника.
"Мы надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена. Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в отношении палестинского вопроса и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. Наша страна и впредь продолжит оказывать поддержку Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ", - говорится в поздравительном письме главы государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре