Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала «DOST EVİ» Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Исмаиллы

15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Исмаиллы филиала DOST Evi Центра инклюзивного развития и творчества DOST министерства труда и социальной защиты населения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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