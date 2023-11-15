https://news.day.az/officialchronicle/1614522.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала «DOST EVİ» Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Исмаиллы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала «DOST EVİ» Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Исмаиллы
15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Исмаиллы филиала DOST Evi Центра инклюзивного развития и творчества DOST министерства труда и социальной защиты населения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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