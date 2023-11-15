https://news.day.az/officialchronicle/1614626.html Азербайджан присоединился к двум дополнительным протоколам в почтовой сфере
Азербайджан присоединился к двум дополнительным протоколам в почтовой сфере
Азербайджан присоединился к двум протоколам в почтовой сфере, подписанным 26 августа 2021 года в Абиджане.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в законах "О присоединении к одиннадцатому Дополнительному протоколу к Уставу Всемирного Почтового Союза" и "О присоединении к третьему дополнительному протоколу к Общему регламенту Всемирного Почтового Союза", утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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