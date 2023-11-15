Азербайджан присоединился к двум дополнительным протоколам в почтовой сфере

Азербайджан присоединился к двум протоколам в почтовой сфере, подписанным 26 августа 2021 года в Абиджане.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в законах "О присоединении к одиннадцатому Дополнительному протоколу к Уставу Всемирного Почтового Союза" и "О присоединении к третьему дополнительному протоколу к Общему регламенту Всемирного Почтового Союза", утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.