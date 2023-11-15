https://news.day.az/officialchronicle/1614632.html Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об изменениях к Соглашению о размещении между Азербайджаном и ТюркПА
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об изменениях к Соглашению о размещении между Азербайджаном и ТюркПА
Утвержден Протокол об изменениях к Соглашению о размещении между Азербайджаном и ТюркПА.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в "Соглашение о размещении между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА)"".
Отметим, что соглашение было подписано 8 июня этого года в Баку.
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