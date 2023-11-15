Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об изменениях к Соглашению о размещении между Азербайджаном и ТюркПА

Утвержден Протокол об изменениях к Соглашению о размещении между Азербайджаном и ТюркПА.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в "Соглашение о размещении между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА)"".

Отметим, что соглашение было подписано 8 июня этого года в Баку.