Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией

Азербайджан и Словакия отменили двойное налогообложение доходов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым законе "Об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов"".

Таким образом, в соответствии с соглашением, подписанным 7 июня 2023 года в Братиславе, Азербайджан и Словакия отменили двойное налогообложение доходов.