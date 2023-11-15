https://news.day.az/officialchronicle/1614648.html Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией
Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией
Азербайджан и Словакия отменили двойное налогообложение доходов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым законе "Об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов"".
Таким образом, в соответствии с соглашением, подписанным 7 июня 2023 года в Братиславе, Азербайджан и Словакия отменили двойное налогообложение доходов.
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