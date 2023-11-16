https://news.day.az/officialchronicle/1614919.html В Азербайджане упразднен "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" - Указ
В Азербайджане упразднен "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" - Указ
В Азербайджане упразднено ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" при Государственной службе по мобилизации и призыву Азербайджана.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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