https://news.day.az/officialchronicle/1615102.html Глава Исполнительной власти города Нахчыван освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Глава Исполнительной власти города Нахчыван освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
17 ноября Мирсанани Мирсалех оглу Сейидов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нахчыван.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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