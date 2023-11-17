Глава Исполнительной власти города Нахчыван освобожден от занимаемой должности

17 ноября Мирсанани Мирсалех оглу Сейидов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нахчыван.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.