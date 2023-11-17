В Азербайджане создана информационная система "Электронный реестр и кадастр недвижимости".

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.