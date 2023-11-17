В Азербайджане создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод

При Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по обеспечению деятельности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Согласно указу, утверждены "Положение о Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана" и "Структура Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана". На базе Управления гидрогеолого-мелиоративной службы и контроля за использованием и охраной вод Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод.