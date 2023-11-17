Утверждено "Положение о Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана".

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.