https://news.day.az/officialchronicle/1615160.html Утверждено "Положение о Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана" - Указ
Утверждено "Положение о Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана" - Указ
Утверждено "Положение о Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана".
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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