Мадат Гулиев освобожден от должности министра оборонной промышленности Азербайджана

Мадат Газанфар оглы Гулиев освобожден от должности министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.