https://news.day.az/officialchronicle/1615310.html Мадат Гулиев освобожден от должности министра оборонной промышленности Азербайджана
Мадат Гулиев освобожден от должности министра оборонной промышленности Азербайджана
Мадат Газанфар оглы Гулиев освобожден от должности министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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