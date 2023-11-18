Вугар Мустафаев назначен на должность министра оборонной промышленности Азербайджана

Вугар Валех оглы Мустафаев назначен на должность министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно другому распоряжению главы государства, Вугар Мустафаев освобожден от должности заместителя министра оборонной промышленности.