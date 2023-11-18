https://news.day.az/officialchronicle/1615314.html Вугар Мустафаев назначен на должность министра оборонной промышленности Азербайджана
Вугар Мустафаев назначен на должность министра оборонной промышленности Азербайджана
Вугар Валех оглы Мустафаев назначен на должность министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно другому распоряжению главы государства, Вугар Мустафаев освобожден от должности заместителя министра оборонной промышленности.
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