Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду по случаю Национального праздника Султаната Оман, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного процветания и благополучия", - говорится в письме.