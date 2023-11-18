https://news.day.az/officialchronicle/1615375.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду по случаю Национального праздника Султаната Оман, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного процветания и благополучия", - говорится в письме.
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