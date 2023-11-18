Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон” О трудовых пенсиях"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, статьи 1.0.6 и 1.0.7 документа представлены в следующей редакции:

"1.0.6. персональный учет в системе государственного социального страхования - это организация и ведение учета информации, предусмотренной статьей 52 закона Азербайджанской Республики "О персональном учете в системе государственного социального страхования" о каждом застрахованном для обеспечения трудовой пенсии и других прав в области социальной защиты в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;

1.0.7. индивидуальный лицевой счет - счет, открываемый для каждого застрахованного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, по номеру социального страхования, на котором отражаются данные индивидуального учета в системе государственного социального страхования".