Чингиз Фарзалиев награжден орденом "Шараф"

Чингиз Абдул Меджид оглу Фарзалиев награжден орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии и пропаганде азербайджанского изобразительного искусства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.