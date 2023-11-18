https://news.day.az/officialchronicle/1615423.html Чингиз Фарзалиев награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Чингиз Фарзалиев награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Чингиз Абдул Меджид оглу Фарзалиев награжден орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии и пропаганде азербайджанского изобразительного искусства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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