В Азербайджане расширен перечень услуг, оказываемых в центрах "DOST"

Расширен перечень услуг, оказываемых в центрах "DOST".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О внесении изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики относительно реализации закона № 587-VIQD Азербайджанской Республики от 8 июля 2022 года".

Согласно указу, к перечню услуг, предоставляемых в центрах "DOST", добавлены услуги, связанные с индивидуальным учетом в системе государственного социального страхования, и прием заявлений об изменении информации в "личном кабинете" застрахованного.