В Азербайджане защита средств космической и спутниковой связи не будет осуществляться госорганами

В Азербайджане защита средств космической и спутниковой связи не будет осуществляться соответствующими государственными органами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в указ №310 Президента Азербайджанской Республики от 28 марта 2000 года "О мерах по совершенствованию лицензирования некоторых видов предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике".