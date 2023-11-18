https://news.day.az/officialchronicle/1615427.html В Азербайджане защита средств космической и спутниковой связи не будет осуществляться госорганами - Указ
В Азербайджане защита средств космической и спутниковой связи не будет осуществляться госорганами - Указ
В Азербайджане защита средств космической и спутниковой связи не будет осуществляться соответствующими государственными органами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в указ №310 Президента Азербайджанской Республики от 28 марта 2000 года "О мерах по совершенствованию лицензирования некоторых видов предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике".
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