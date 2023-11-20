Президент Ильхам Алиев: Обеспечение прав женщин в Азербайджане всегда находится в центре внимания

Обеспечение прав женщин в Азербайджане всегда находится в центре внимания.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном к участникам проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

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