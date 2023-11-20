https://news.day.az/officialchronicle/1615738.html Началась встреча президентов Азербайджана и Ирака в расширенном составе
Началась встреча президентов Азербайджана и Ирака в расширенном составе
20 ноября началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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