Началась встреча президентов Азербайджана и Ирака в расширенном составе

20 ноября началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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