https://news.day.az/officialchronicle/1615760.html Подписаны азербайджано-иракские документы
Подписаны азербайджано-иракские документы
20 ноября с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида состоялась церемония подписания азербайджано-иракских документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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