Подписаны азербайджано-иракские документы

20 ноября с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида состоялась церемония подписания азербайджано-иракских документов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется