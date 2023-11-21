Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что более 40 делегатов из 18 стран, в очередной раз собравшись в Баку, организовались для ликвидации колониализма

Отрадно, что более 40 делегатов из 18 стран, представляющих разные континенты, в очередной раз собравшись в Баку, организовались и проводят систематическую и последовательную работу, направленную на осуждение политики колониализма, которая, к сожалению, все еще продолжается в XXI веке, донесение до мировой общественности реалий о положении женщин на находящихся под колониальной властью территориях, ликвидацию колониализма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

В обращении подчеркнуто, что уважение, которое в Азербайджане исторически проявлялось к женщине, превозношение ее имени являются одними из высших моральных качеств нашего народа. "Азербайджанские женщины во все периоды нашей истории вносили свой вклад в решение судьбоносных вопросов, а также в освободительную борьбу нашего народа и освобождение наших земель от оккупации Республикой Армения", - отмечается в обращении.