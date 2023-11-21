Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда уделял особое внимание актуальным для человечества вопросам

Азербайджанская Республика, являясь председателем Движения неприсоединения, всегда уделяла особое внимание актуальным для человечества вопросам, проводила эффективную работу по устранению несправедливости, с которой сталкивались народы. В этой связи объединение тем "женщина" и "колониализм", усиление роли женщин в процессе деколонизации являются велением времени. К сожалению, в XXI веке женщины все еще подвергаются рабству и эксплуатации в колониях, а это означает, что они лишены фундаментальных прав человека.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку 21 ноября международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

В обращении подчеркивается, что Азербайджан крайне обеспокоен продолжающимся колониализмом, особенно грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. "Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний, продолжает политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость", - отмечается в обращении.