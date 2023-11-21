Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня

Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня, поскольку политика и образ мышления не изменились.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей 21 ноября в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

Особо подчеркнув в обращении, что собравшиеся на эту конференцию народы заморских территорий годами ведут борьбу за независимость, Президент Ильхам Алиев отметил: "Франция, которая не может отказаться от своей колониальной политики, не уважает стремление к свободе и права народов, проживающих за пределами Европы, в заморских общинах и на территориях в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, и прилагает все усилия, чтобы помешать реализации этих устремлений. Она также продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела бывших колоний на Африканском континенте, препятствует достижению здесь стабильности. Мнения политиков из заморских регионов о французском колониализме вызывают ужас".