Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей 21 ноября в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

"Ваше участие в проведенных в Баку 6 июля и 20 октября 2023 года в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения министерских заседаниях, а также в мероприятии в штаб-квартире ГА ООН в Нью-Йорке 22 сентября текущего года и сегодня вновь в Баку в мероприятии, посвященном борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, представляющей особую актуальность для человечества, является наглядным свидетельством поддержки, оказываемой Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения этому вопросу".