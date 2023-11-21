https://news.day.az/officialchronicle/1616115.html Ряд сотрудников органов юстиции награждены медалью "За отличие на государственной службе" - Распоряжение
Ряд сотрудников органов юстиции награждены медалью "За отличие на государственной службе" - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников органов юстиции Азербайджанской Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за эффективную работу в органах юстиции ряд лиц награжден медалью "За отличие на государственной службе".
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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