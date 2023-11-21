https://news.day.az/officialchronicle/1616118.html Будут подготовлены мероприятия по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" - Распоряжение
Будут подготовлены мероприятия по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" - Распоряжение
Будут подготовлены мероприятия по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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