Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное с Кыргызской Республикой соглашение

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики об инвестиционных вложениях по строительству пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики об инвестиционных вложениях по строительству пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль", подписанное 12 октября 2023 года в Бишкеке.

После вступления в силу соглашения, указанного в настоящем указе, Управление делами Президента Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в правительство Кыргызской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.