Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на действительную военную службу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 января 2024 года, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.