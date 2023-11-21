https://news.day.az/officialchronicle/1616131.html Утверждено соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном - Указ
Утверждено соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном - Указ
Утверждено соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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