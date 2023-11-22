https://news.day.az/officialchronicle/1616360.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря Великобритании, государственного министра по делам Европы и Северной Америки - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря Великобритании, государственного министра по делам Европы и Северной Америки - ФОТО
22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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