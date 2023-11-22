Президент Ильхам Алиев: Больше нет препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Больше нет препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с заместителем государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственным министром по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Глава государства подчеркнул, что в результате антитеррористических мероприятий Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет.

Заявив, что никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений между двумя странами.