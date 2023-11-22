Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА

22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Бакинском Экспо-центре выставки под названием "Выставка стран СПЕКА: региональное сотрудничество для устойчивого развития", проводимой по специальной инициативе Азербайджана в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - Недели СПЕКА.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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