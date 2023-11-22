https://news.day.az/officialchronicle/1616462.html Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше
Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше
Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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