Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше

Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.