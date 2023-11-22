https://news.day.az/officialchronicle/1616482.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Хисейна Брахима Таху.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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