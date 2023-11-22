Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества

22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Хисейна Брахима Таху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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