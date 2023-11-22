В Азербайджане определены задачи Транспортного координационного совета

В Азербайджане определены задачи Транспортного координационного совета.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.