https://news.day.az/officialchronicle/1616484.html В Азербайджане определены задачи Транспортного координационного совета - Указ
В Азербайджане определены задачи Транспортного координационного совета - Указ
В Азербайджане определены задачи Транспортного координационного совета.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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