В Азербайджане создается Секретариат Транспортного координационного совета

Согласно Положению о Транспортном координационном совете, утвержденному сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, будет создан Секретариат совета.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, секретариат осуществляет работу, связанную с организацией деятельности Транспортного координационного совета.

До этого его функции выполняло министерство цифрового развития и транспорта.

Состав секретариата определяется председателем совета.

С полным текстом данного положения можно ознакомиться по ссылке.