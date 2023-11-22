https://news.day.az/officialchronicle/1616489.html В Азербайджане создается Секретариат Транспортного координационного совета
В Азербайджане создается Секретариат Транспортного координационного совета
Согласно Положению о Транспортном координационном совете, утвержденному сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, будет создан Секретариат совета.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, секретариат осуществляет работу, связанную с организацией деятельности Транспортного координационного совета.
До этого его функции выполняло министерство цифрового развития и транспорта.
Состав секретариата определяется председателем совета.
С полным текстом данного положения можно ознакомиться по ссылке.
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