В Азербайджане будут рассмотрены требования, связанные с подготовкой перспективных программ управления дорожным движением

Кабинет министров Азербайджанской Республики рассмотрит целесообразность требований по разработке перспективных программ организации дорожного движения физическими и юридическими лицами.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен изучить целесообразность разработки, а также реализации физическими и юридическими лицами перспективных программ, комплексных схем и проектов организации дорожного движения и представить Президенту Азербайджанской Республики свои предложения об этом.