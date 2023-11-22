https://news.day.az/officialchronicle/1616506.html В Азербайджане будут рассмотрены требования, связанные с подготовкой перспективных программ управления дорожным движением - Указ
В Азербайджане будут рассмотрены требования, связанные с подготовкой перспективных программ управления дорожным движением - Указ
Кабинет министров Азербайджанской Республики рассмотрит целесообразность требований по разработке перспективных программ организации дорожного движения физическими и юридическими лицами.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен изучить целесообразность разработки, а также реализации физическими и юридическими лицами перспективных программ, комплексных схем и проектов организации дорожного движения и представить Президенту Азербайджанской Республики свои предложения об этом.
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