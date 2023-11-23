Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам V Конференции министров труда стран-членов ОИС в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участникам V Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, текст обращения зачитал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Натиг Амиров.

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