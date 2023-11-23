https://news.day.az/officialchronicle/1616617.html Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам V Конференции министров труда стран-членов ОИС в Баку
Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам V Конференции министров труда стран-членов ОИС в Баку
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участникам V Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Баку.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, текст обращения зачитал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Натиг Амиров.
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